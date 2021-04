Milan, Mandzukic verso il rientro. Con cinque gol realizzati scatta l'opzione per il rinnovo

Rientro in gruppo e quindi possibilità di vederlo nuovamente in match ufficiali con la maglia del Milan per Mario Mandzukic. L'attaccante croato, arrivato in rossonero a gennaio, causa infortuni finora ha messo a referto appena 157' e una sola presenza da titolare, in Europa League contro la Stella Rossa. Per il resto tanta fisioterapia e altrettanta voglia di riprendersi dai problemi muscolari accusati.

Da qui alla fine della stagione l'ex Juventus dovrà giocarsi il tutto per tutto per convincere il Diavolo a confermarlo anche per la prossima stagione. Ad aiutarlo, come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è anche una clausola presenza nel suo contratto: con cinque gol messi a segno per Mandzukic scatterà un opzione per un altro anno di accordo con la società lombarda. Altrimenti sarà addio a parametro zero verso nuovi lidi.