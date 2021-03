Milan, Massara su Ibrahimovic: "4 settimane di stop? Vediamo se starà fuori così a lungo"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Milan-Udinese. Su Ibrahimovic e il suo infortunio, si parla di 4 settimane di stop: "Vedremo se dovrà stare fuori così a lungo. Siamo tutti dispiaciuti, non solo per Ibra ma per tutti i giocatori indisponibili. È una stagione logorante e dobbiamo tenere conto degli infortuni. Ma siamo preparati per queste evenienze".

Avete visto Ibra a Sanremo? "Ieri sera c'era la partita, abbiamo visto i resoconti di oggi e pare sia stato grande anche sul palco di Sanremo".