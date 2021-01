Milan, Meitè e il paragone Pioli-Giampaolo: "Difficile, qui le cose vanno bene e al Toro male"

Soualiho Meitè, nuovo centrocampista del Milan, parla così dei suoi ultimi due allenatori, Pioli che lo ha accolto al Milan e Giampaolo, suo ex tecnico al Torino. Tuttavia, un confronto gli risulta difficile: "Non so, sono allenatori diversi, allenano in maniera diversa e hanno visione diverse, le cose con Pioli vanno bene mentre con Giampaolo male".

