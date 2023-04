Milan, non preoccupano le condizioni di Brahim Diaz: sarà a disposizione per l'Empoli

In casa Milan non preoccupano le condizioni di Brahim Diaz, uscito in anticipo dalla sfida contro il Napoli per un piccolo problema fisico. Oggi lo spagnolo si è allenato regolarmente a Milanello, gestendo l'infortunio all'adduttore. In vista della sfida contro l'Empoli in programma per venerdì, dovrebbe dunque essere regolarmente a disposizione di Pioli. A riportarlo è MilanNews.