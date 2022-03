Milan, non solo Berardi: per l'attacco piacciono anche Malinovskyi, Bajrami e Lang

Domenico Berardi nel mirino del Milan per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'attaccante esterno del Sassuolo non è però l'unico profilo seguito dai rossoneri per rinforzare la trequarti: oltre a lui, piacciono infatti anche Malinovskyi dell’Atalanta, Bajrami dell'Empoli e Lang del Club Bruges.