Milan, non solo Leao: anche Hauge può partire. Il norvegese viene valutato 15 milioni

Non solo Rafael Leao, il Milan è pronto ad ascoltare anche eventuali offerti per Hauge. Per il norvegese vale lo stesso discorso fatto per il portoghese: non è in vendita, ma tutto può cambiare se arriva un'offerta all'altezza. L'attaccante era stato acquistato per 5 milioni dal Bodoe Glimt, oggi può garantire una buona plusvalenza: prezzo stimato in 15 milioni, la quota che il Milan voleva scontare dal cartellino di De Paul inserendolo nella trattativa con l’Udinese, poi sfumata. Per la stessa cifra Hauge può interessare al Wolfsburg. Lo riporta La Gazzetta dello Sport