Milan, novità per quanto riguarda Calabria: il terzino rientrerà in gruppo a Dubai

Arrivano novità per quanto riguarda le condizioni di Davide Calabria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino del Milan continuerà i suoi allenamenti personalizzati a Milanello per poi rientrare in gruppo quando la squadra raggiungerà Dubai per la tournée.