Milan, nuovi contatti col Monaco per Ballo-Touré. I monegaschi voglio la certezza del riscatto

In attesa della fumata bianca, sempre più vicina, per l'operazione Giroud con il Chelsea, la dirigenza del Milan ieri si è adoperata per portare avanti il lavoro per il nuovo terzino sinistro. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ieri, infatti, ci sarebbe stato un nuovo contatto con il Monaco Fodè Ballo-Touré. Per il giocatore senegalese i rossoneri hanno messo sul piatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro, mentre il club del Principato ne chiede almeno 6 con la certezza dell'acquisto al termine della prossima stagione. Situazione, dunque, che appare per il momento congelata con Ballo-Touré che "tifa" per l'accordo e l'inizio dell'avventura italiana.