Milan, nuovo stop per Bennacer: il derby potrebbe essere il 12° forfait stagionale

Ismael Bennacer è nuovamente ai box causa infortunio. Ieri è uscito nel corso della partita tra Stella Rossa e Milan dopo meno di 40 minuti di gioco. Un affaticamento muscolare che arriva dopo il rientro dal lungo stop a causa di un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori da metà dicembre fino al 30 gennaio, ovvero quando è tornato in campo per 28 minuti contro il Bologna. Nel corso della stagione, il centrocampista algerino, ha già saltato undici partite, che saranno dodici col derby di domenica e chissà quante altre. Prima un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare Fiorentina e Sampdoria. Poi l'infortunio sopracitato che lo ha costretto a restare fuori per 8 partite di fila, compreso Lazio, Juventus e Atalanta, fino alla febbre che, dopo il rientro lo ha costretto al forfait contro il Crotone. Ora un nuovo stop che preoccupa Pioli in vista delle prossime gare decisive per la corsa europea ma anche per la lotta al vertice in Serie A.