Milan, nuovo stop per Messias: lesione al retto femorale della coscia sinistra

Tegola in casa Milan e nuovo infortunio per Junior Messias. Il giocatore è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Adesso è previsto un nuovo controllo tra 10 giorni circa, per valutare i tempi di recupero.