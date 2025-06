Milan, occhi in Belgio. Baseggio: "Jashari ricorda Bonucci, De Cuyper già pronto"

vedi letture

L'ex centrocampista dell'Anderlecht e della Nazionale belga, Walter Baseggio, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it per parlare di alcuni suoi connazionali, puntati dal Milan per questo mercato: Ardon Jashari e Maxim De Cuyper.

Queste le sue parole su Jashari: "L'ho visto giocare in finale di Coppa del Belgio contro l'Anderlecht e fece davvero un'ottima partita. Legge bene le traiettorie del pallone, ha un buon piede ed è duttile. Può giocare difensore e centrocampista. Se deve fare il difensore" - spiega Baseggio - "non è molto alto e nelle partite contro attaccanti di stazza può avere delle difficoltà, nell'uno contro uno e nelle palle alte. Per questo credo che possa dare il meglio di sé come centrocampista"

Poi si lascia andare ad un paragone: "Come difensore in un reparto a tre, considerando la sua bravura a uscire dalla difesa e considerando la sua abilità nei passaggi, rivedi in certe movenze Bonucci, con quest'ultimo però che è più alto e robusto. E infatti per quel che mi riguarda Jashari andrebbe fatto giocare a centrocampo, da playmaker".

Infine su Maxime De Cuyper: "Mi piace tanto, l'ho visto tante volte e per me crescerà ancora. Già quest'anno ha fatto un ulteriore salto di qualità. E anche in nazionale belga ha fatto molto bene. Buon piede sinistro, bravo difensivamente, gli piace fare anche gli assist. Ha delle qualità ed è più pronto di Jashari per fare il grande salto. Perché De Cuyper sta giocando a certi livelli in Belgio da 2-3 anni, quindi dico che può fare il salto. E aggiungo che fra uno o due anni sarà ancora più forte".