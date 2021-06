Milan, occhi in Spagna anche per il terzino: Odriozola è l'alternativa a Junior Firpo

vedi letture

Dopo Brahim Diaz, l'asse Milano-Madrid potrebbe scaldarsi. Non c'è soltanto Dani Ceballos nel mirino rossonero, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Il Milan è a caccia di un terzino e ha puntato gli occhi anche su Alvaro Odriozola, considerato però al momento solo un'alternativa a Junior Firpo del Barcellona. Per entrambi si proverà a trattare sulla base del prestito con diritto di riscatto, la formula più in voga per il mercato targato Maldini-Massara.