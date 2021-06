Milan, occhi su Yaremchuk per l'attacco ma il Gent chiede 25 milioni. Al lavoro sulla formula

In attesa che si sblocchi l'affare Giroud, il Milan ha messo gli occhi anche su Roman Yaremchuk, centravanti del Gent e dell’Ucraina, per rinforzare l'attacco: come riporta La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che però non piace molto al club belga che vorrebbe monetizzare subito e per questo chiede 25 milioni di euro.