Milan, Odriozola se salta il ritorno di Dalot: il Real Madrid aprirebbe al prestito

C’è anche Alvaro Odriozola al centro dei colloqui tra Milan e Real Madrid. L’obiettivo principale per la fascia destra resta Dalot, ma lo spagnolo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe arrivare in prestito negli ultimi giorni di mercato. Il terzino dei Blancos è in scadenza nel 2024, quindi ha un contratto ancora lungo: la soluzione del trasferimento a titolo temporaneo potrebbe essere gradita a tutte le parti in causa.