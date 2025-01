Milan, Okafor ha un accordo verbale col RB Lipsia: stasera sono previsti nuovi colloqui

La pista Noah Okafor in casa RB Lipsia è ancora in piedi. Ne parla l'emittente Sky Sport Deutschland, secondo la quale l'attaccante svizzero avrebbe già trovato un accordo verbale col club di Bundesliga, anche se manca ancora quello tra le due società. Le elevate richieste sul diritto di riscatto da parte del Milan, i termini del prestito e la storia infortuni del giocatore rendono il trasferimento non semplice, ma la trattativa resta più viva che mai. Altri colloqui sono previsti per oggi dopo la partita contro il Werder Brema.

🚨As of 3:55 PM German time there is still no total agreement between RB Leipzig and AC Milan about a loan deal for Noah #Okafor.

High buy-option demands from Milan, loan terms, and the player’s injury history … not an easy transfer for RB. However, the deal is not off either… pic.twitter.com/LHBco26UAA

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 12, 2025