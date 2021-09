Milan, oltre a presidente e dirigenti attesa pure la proprietà ad Anfield. Possibile Singer

Il Milan si prepara a tornare ufficialmente in Champions League, con la super-sfida di questa sera in casa del Liverpool. Un'occasione che avrà testimoni particolari, visto che - come riportato da MilanNews.it - oltre al presidente Scaroni e ai dirigenti Maldini e Massara, sempre a fianco della squadra, dovrebbe esserci sugli spalti anche qualche esponente della proprietà, compreso il numero uno Gordon Singer.