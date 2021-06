Milan, ora o mai più per il rinnovo di Kessie: rischio Donnarumma-bis

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Kessie, ora o mai più. Rischio Donnarumma bis". Il centrocampista ivoriano è in scadenza nel 2022 e in via Aldo Rossi vogliono evitare che si ripeta la vicenda Gigio Donnarumma, cioè il giocatore che inizi la stagione con un solo anno di contratto. L'ultimo contatto che il Diavolo ha già avuto con l'agente di Kessie risale a marzo. Una soluzione, in assenza di rinnovo, potrebbe essere quella di venderlo quest’anno, ma è tutt’altro che scontato che il giocatore accetti, ben sapendo di poter monetizzare molto di più fra un anno, andandosene a parametro zero. L’alternativa del rinnovo è certamente presente, ma il valore di Kessie non può essere inferiore ai 5 milioni di euro di ingaggio.