Milan, ottimismo per i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma: previsti ritocchi agli ingaggi

Il Milan si prepara al doppio rinnovo. Sembrano arrivare a conclusione le trattative per i prolungamenti di contratto di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport filtrerebbe ottimismo per quanto riguarda il numero 10 rossonero con l’accordo sulla 4,5 milioni di euro all’anno più bonus facilmente raggiungibili che sarebbe una via di mezzo fra i 6,5 chiesti dall’agente del giocatore e l’offerta iniziale del club di 3,5. Ci sarebbe anche grande ottimismo per quanto riguarda il rinnovo del portiere con la società che potrebbe ritoccare l’ingaggio per convincere giocatore e agente, Mino Raiola, a firmare.