Milan, parte l'operazione rinnovo Reijnders: stipendio raddoppiato e firma fino al 2030

vedi letture

Il gol decisivo di Monza rafforza ancor di più la convinzione del Milan: Tijani Reijnders va blindato, almeno fino al 30 giugno 2030. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alle trattative per il nuovo accordo tra il centrocampista olandese e i rossoneri: nei giorni scorsi il padre del giocatore ha ribadito l'inizio delle trattative col club: "Che settimana per Tijjani! Cartellino rosso ingiustificato contro l'Udinese! Ieri Player of the Match con 2 gol contro il Club Brugge, e come ciliegina sulla torta siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!".

Cifre

L'obiettivo dunque è quello di blindare il calciatore per altri due anni rispetto all'attuale scadenza fissata per il 2028. Sarà però necessario ritoccare le cifre: attualmente il giocatore percepisce 1,6 milioni di euro, non è escluso che la cifra possa essere raddoppiata al momento della firma. Di sicuro Reijnders sta diventando un elemento chiave, motivo per il quale il Milan vuole anticipare i tempi.

Buon momento

Nel frattempo il giocatore si gode il successo col Monza arrivato grazie a una sua rete: "Questa sera c'era una partita difficile, il Monza ha giocato uomo su uomo. Era importante vincere e ce l'abbiamo fatta. Il gol? Ero nello spazio giusto, è il mio secondo gol di testa. Anche sui calci d'angolo ci provo di testa, andiamo avanti così", ha dichiarato ai microfoni di Dazn.