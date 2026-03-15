Live TMW Milan, Pavlovic: "Siamo delusi, potevamo andare a -5 dall'Inter"

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22.48 - Il Milan cade all'Olimpico e vede l'Inter allontanarsi a +8 in classifica. Decisiva per la Lazio la rete di Gustav Isaksen al 27esimo del primo minuto su errore di Estupinan. Tra pochi minuti il difensore rossonero Strahinja Pavlovic interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.36 - È iniziata la conferenza stampa di Strahinja Pavlovic.

Ci puoi raccontare la connessione tra Leao e Pulisic? Oggi non se la sono mai passata, in allenamento è la stessa cosa?

"In allenamento è diverso, sono entrambi giocatori di grande qualità. In campo poi la domenica cambia tutto, oggi non è andata bene. Sappiamo di poter fare meglio, ma per creare occasioni e segnare non dipende solo da loro. Anche quando difendiamo, non difendiamo bene solo per merito mio o dei difensori, è un lavoro di squadra".

Qual è il vostro stato d'animo dopo questa occasione persa?

"Abbiamo avuto tante occasioni per essere più vicini nella corsa al titolo, non è solo la partita di oggi. Potevamo fare molto meglio, anche per esempio contro il Parma. Dobbiamo mettere ancor più pressione all'Inter, oggi potevamo andare a -5, ma questo è il calcio. In Italia è difficile giocare contro qualsiasi avversario, ci sono tante squadre forti e non è facile fare punti. Siamo ancora secondi e mancano nove punti, dobbiamo fare meglio di stasera e prendere più punti possibili".

In cosa ti ha migliorato maggiormente Allegri?

"Devo dire che personalmente mi ha aiutato molto a lavorare e a migliorare individualmente, in Italia c'è sempre la tradizione di giocare al meglio a livello difensivo. Sono molto più concentrato e in questo mi ha aiutato moltissimo".

Credevate di poter raggiungere l'Inter? Siete più preoccupati o arrabbiati?

"Siamo delusi, potevamo essere a -5 dall'Inter e mettere maggiore pressione. È difficile, non è la prima partita che ci accade un qualcosa del genere, non possiamo essere delusi solo per questa partita. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita e cercare di prendere più punti possibili da qui a fine campionato".

23.42 - È terminata la conferenza stampa di Strahinja Pavlovic.