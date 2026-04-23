Milan, Pavlovic vota Allegri: "È molto importante, possiamo migliorare ancora di più con lui"

Non è un mistero che Massimiliano Allegri sia uno dei candidati per la panchina della Nazionale, ma al Milan tutti vorrebbero proseguire con lui. A spiegarlo è anche il difensore Strahinja Pavlovic, che lo ha elogiato nell'intervista rilasciata a SportMediaset: "Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico".

Si parla tanto del futuro di Allegri. Lei cosa si sente di dire in merito?

"Lui è molto importante, quest'anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più".

Canta spesso i cori della Sud.

"È una cosa naturale, mi viene spontaneo. Anche quando ho giocato al Partizan, ho fatto le stesse cose… Per i nostri tifosi questa è una cosa molto, molto importante, dobbiamo stare sempre uniti".

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