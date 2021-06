Milan, per Calhanoglu svanisce l'opzione Juve. E Gazidis non aspetterà ancora a lungo

Hakan Calhanoglu non sembra attratto dalla pista legata al Qatar, a dispetto della ricchissima offerta (8 milioni netti). Ma lo stop più brusco per Calha è arrivato da Torino: nella gestione Allegri non c’è spazio per lui, almeno per ora. Secondo la Gazzetta dello Sport per il momento non ci sono sviluppi particolari con il Milan, perché il turco ha bisogno ancora di qualche giorno per l’ultima riflessione. Di sicuro Ivan Gazidis e i suoi collaboratori (come per Gigio Donnarumma) non aspetteranno a lungo.