Milan, per Hauge l'addio si avvicina. L'Eintracht insiste, i rossoneri chiedono 12 milioni

In casa Milan si continua a discutere la posizione di Jens Petter Hauge, unico calciatore da cui potrebbe fare un po' di cassa in estate secondo quanto rivela il Corriere dello Sport: il norvegese è ormai da alcune settimane nell'orbita dell'Eintracht Francoforte, l'intesa tra i club si sta avvicinando. Per quanto riguarda la valutazione, il norvegese dovrebbe muoversi per una dozzina di milioni circa.