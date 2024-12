Milan, per il centrocampo piace Stiller: lo Stoccarda lo valuta sui 25-30 milioni di euro

Grandi manovre in casa Milan. L'obiettivo è quello di cambiare una classifica che per il momento non accontenta i tifosi. I rossoneri, per il momento, occupano l'ottava piazza e sono intenzionati a rientrare nel lotto delle squadre che lottano per un piazzamento nella prossima Champions League. Le prestazioni della squadra di Fonseca non sono state sufficienti e non hanno soddisfatto i tifosi. Adesso spetterà alla società intervenire sul mercato per andare a rinforzare l'organico a disposizione del tecnico portoghese.

Ipotesi Stiller dello Stoccarda

Il reparto che necessità di interventi è quello di centrocampo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno dei profili interessati sarebbe Angelo Stiller. Il centrocampista dello Stoccarda viene valutato sui 25-30 milioni di euro. Una cifra consistente visto che i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 15-20 milioni di euro. Difficile che i biancorossi lo facciano partire a gennaio, molto più facile invece per l'estate dove sarà più difficile tentare di trattenerlo.

Le alternative in mezzo al campo

Quello del calciatore tedesco non è l’unico nome che è sul taccuino della dirigenza rossonera. Secondo il quotidiano le alternative sarebbero sempre quelle note: da Belahyane e Bondo passando per Cardoso e Frendrup. A giugno invece potrebbe concretizzarsi l'ipotesi Samuele Ricci dal Torino.