Milan, Pioli annuncia: "Bennacer convocato domani. Calabria, Giroud e Rebic stanno meglio"

Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana, fa il punto sugli infortunati in casa Milan: "Abbiamo recuperato Bennacer, che dovrebbe essere convocato per domani. Poi ci sono sempre Calabria, Giroud e Rebic che stanno sicuramente meglio. Quello più avanti è Castillejo, credo che tra pochi giorni possa tornare a lavorare con la squadra".

Tutte le parole di Pioli in conferenza stampa.