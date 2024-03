Milan, Pioli: "Bravo Okafor con la Lazio. Non è facile essere il vice Leao"

vedi letture

Ai microfoni di Milan TV, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha così commentato il polemico successo sulla Lazio all'Olimpico: "Meno bella come partita, soprattutto nel primo tempo serviva ritmo e velocità. Nel secondo oltre gli episodi abbiamo alzato il ritmo e abbiamo fatto la partita. Atteggiamento mentale giusto, sapevamo che potevamo vincerla".

Un altro gol dalla panchina: "Siamo in un buon momento a livello mentale e a livello di campo. Sono due, tre mesi che giochiamo a buon livello. La Lazio è forte e motivata, un allenatore non può che essere contento di come certi giocatori subentrano e cambiano la partita. Bravo Noah: non è facile fare l'alternativa a Leao, lui lavora sempre bene e si merita questa serata".