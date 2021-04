Milan, Pioli: "Dalot è un vincente. Sapeva che non avrebbe giocato ma si è allenato al 100%"

A margine della vittoria ottenuta sul campo del Parma, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Di seguito le sue dichiarazioni.

Era importante reagire: oggi c'è stato l'approccio giusto, ma soprattutto un primo di alto livello.

"Bisognava dimostrare di aver capito i nostri errori e mettere in campo una prestazione diversa. Siamo stati più veloci, abbiamo trovato più soluzioni ed eravamo meritatamente in vantaggio. È chiaro che l'inferiorità numerica ci ha messo in difficoltà, ma i miei ragazzi sono veramente forti".

Che percezione ha avuto sull'espulsione di Ibrahimovic?

"Ero concentrato sulla partita: Zlatan mi ha detto che ha discusso con l'arbitro e che la discussione si è protratta, ma mi ha detto di non aver offeso l'arbitro. La discussione c'è stata e l'arbitro ha presto questa decisione".

Ci spiega le scelte nei cambi?

"Nel secondo tempo sono passati ad un 4-4-2 con due punte molto fisiche e Kucka che andava a fare il terzo attaccante. A quel punto ho deciso di metterci a cinque in difesa, concedendo qualche traversone ma difendendoci centralmente. Sono molto contento di Dalot, perché da due giorni aveva capito che avrei preferito Kalulu per questioni tattiche, ma è un vincente perché si è allenato al cento percento. Questo è un bellissimo esempio per tutti, non avevo dubbi che sarebbe entrato bene".