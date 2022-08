Milan, Pioli: "Dobbiamo iniziare meglio le partite ed essere il più perfetti possibile"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN:

Cosa non ti è piaciuto stasera?

"Non ci è piaciuto il fatto di prendere gol dopo poco, come a Vicenza. Dobbiamo iniziare meglio le partite. Abbiamo fatto una mezz'ora di gran calcio, tecnicamente possiamo fare meglio ma ci portiamo dietro le cose positive".

Su Rebic

"Ante è un giocatore fortissimo. Ha cominciato nel modo migliore, sono contento della sua prestazione. Il lavoro che fa per la squadra, senza palla e nello smarcamento, al di la dei gol fatti, è notevole".

Su Brahim Diaz

"Brahim per il ruolo che occupa gli chiediamo di essere presente dentro l'area e di essere efficace negli assist. Abbiamo giocato alcuni palloni con leggerezza, su questo dobbiamo migliorare. Ma sulla voglia e sul credere nelle nostre qualità la squadra ha fatto un passo avanti".

Sulla fase difensiva

"Bisogna lavorare molto meglio, sviluppare queste situazioni. Quando lavoriamo meglio davanti i nostri difensori sono favoriti. A volte sembriamo più intensi e più attenti quando difendiamo alti".

Su De Ketelaere

"Impressioni molto positive. Innanzitutto è un ragazzo molto intelligente, legge in anticipo le situazioni. Poi è stata un'estate particolare per lui ma questi minuti in cui gioca si sta abituando. Ci vorrà tempo ma sulle sue qualità non ci sono dubbi"

Sul ritmo e sull’intensità

"Onestamente devo dire che abbiamo fatto gli stessi carichi della passata stagione, è troppo importante cercare di essere pronti. Noi abbiamo un modo di allenarsi che richiede grande intensità. La condizione è già buona. È il modo di giocare che poi deve portare ad un determinato tipo di prestazione fisico e mentale. Ai giocatori piace giocare così, sappiamo che dobbiamo correre tanto. Se corriamo tanto e bene abbiamo la possibilità di avere il dominio della partita e di sentirci più forti dei nostri avversari".

Su Bob Sinclair, il Pioli is on Fire e i tifosi

"Sono sorpreso che non lo conoscesse. Scherzo ovviamente. I nostri tifosi sono fantastici, con il loro entusiasmo ci danno ancora più forza ed energia. Il coro è emozionante sempre, speriamo che continui a lungo. Ci aspetta una bella stagione, abbiamo cominciato bene, dobbiamo lavorare perché anche oggi abbiamo fatto degli errori, ne faremo degli altri, non si può pensare di essere perfetti ma dobbiamo pensare il più perfetti possibile".