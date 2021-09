Milan, Pioli gongola: "Il lavoro ha dato i suoi frutti. Abbiamo potenzialità importanti"

vedi letture

Il Milan, grazie ai cambi di Stefano Pioli, batte 2-0 il Venezia e raggiunge l'Inter in vetta alla classifica. Il tecnico rossonero ha commentato la vittoria ai microfoni di DAZN: "Non dobbiamo essere frenetici ma era importante sbloccare per non far chiudere il Venezia. Poi sappiamo di essere pericolosi con le ripartenza. Nel primo tempo è mancata precisione ma ci siamo riusciti nella ripresa, giocando con intensità e attenzione".

Chi è cresciuto di più tra Diaz e Tonali?

"Mi aspetto tanto da tutti i giocatori. Sapevo che il lavoro di quest'anno avrebbe dato i frutti, c'è grande disponibilità oltre a potenzialità importanti. Sono talenti, sapevo che sarebbero arrivati a questo livello con predisposizione e attitudine".

Quanto è importante vincere partite così? L'anno scorso forse non l'avreste vinta.

"Non lo so, so solo che oggi siamo più forti con i nostri tifosi. Ci stanno dando grande energia, ci incitano anche nei momenti delicati. Cresciamo con il loro supporto, l'obiettivo è migliorare i risultati casalinghi rispetto a un anno fa. Non erano stati non proprio eccezionali come quelli in trasferta".

Kalulu sta facendo bene.

"È cresciuto tanto, ha disputato i Giochi con la Francia e ha segnato anche in Under-21. Ha qualità e fisicità, deve migliorare alcune letture ma sono contento della sua prestazione. Mi è piaciuto anche Ballo-Touré, così come Gabbia. Si sono fatti trovare pronti".

Giroud e Ibra quando torneranno?

"Stanno meglio, speriamo di vederli presto perché conosciamo il loro spessore. Possono darci tanto, sabato non so se ci saranno"