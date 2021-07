Milan, Pioli: "Ho sentito Ibra tutti i giorni. L'ho trovato bene, lo aspetto a inizio campionato"

Il Milan di Stefano Pioli aspetta Zlatan Ibrahimovic, reduce da un intervento per risolvere i problemi accusati a fine stagione: “Con Zlatan ci siamo sentiti continuamente - spiega il tecnico rossonero - oggi l’ho trovato bene, poi ci vorranno un paio di settimane per rivederlo in campo a lavorare sulla corsa. Le prospettive sono buone, l’ho visto motivato e speriamo di poterlo avere a disposizione per l’inizio di campionato. Calabria potrà forzare la preparazione da domani, non credo con la squadra ma comunque non gli servirà molto tempo. Bennacer invece penso possa iniziare già da oggi”.

