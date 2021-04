Milan, Pioli: "Ibra non ha mancato di rispetto all'arbitro. Ecco cosa gli ha detto"

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato il successo contro il Parma. Sull'espulsione di Ibrahimovic: "Ho appena parlato con Zlatan, mi ha detto che ha discusso con l'arbitro e la cosa è durata un po' di tempo. Mi ha assicurato che non gli ha mancato di rispetto e soprattutto non l'ha offeso. Cosa ha riferito all'arbitro? A me Zlatan ha detto di aver pronunciato queste parole: 'Davvero non ti interessa quello che ti dico io?'. Mi spiace perché nella partita c'erano ancora situazioni per essere pericolosi e poi è cambiata".