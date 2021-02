Milan, Pioli: "Le aspettative salgono ma è merito nostro. Un privilegio avere queste pressioni"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MIlanTv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Crotone. Queste le sue parole:

Sulla partita e la prestazione offerta.



"L'approccio è stato giusto. Nel primo tempo abbiamo perso un po' di distanze e abbiamo lasciato spazio ad avversari che sapevano giocare bene. Il calcio difficilmente regala partite facili ma siamo stati bravi ad essere sempre concentrati e uniti"

Sulle assenze e il rientro di Calhanoglu.



"I nostri due trequarti sono sempre stati Brahim e Calhanoglu anche se Leao ha interpretato benissimo questo ruolo. È chiaro che però hanno maggiori qualità per quel ruolo. Le qualità di Calhanoglu sono importanti e le conosciamo. I giocatori si differenziano in due categorie: quelli intelligenti e quelli non intelligenti. Con quelli intelligenti è facile giocare a calcio"

Sui gol di Ibrahimovic e le sei doppiette segnate.



"E' un dato significativo della sua forza. Zlatan è un campione e ha un grande senso di competitività. Sta bene e ha grande ambizione. E' giusto sottolineare i suoi dati ma anche quelli di tutta la squadra. Se giochiamo questo calcio è merito di tutti. Siamo ancora qui ma mancano molte partite in stagione e dobbiamo ancora fare molto"

Sulla squadra che non guarda alle altre.



"La crescita della squadra credo sia proprio in questa direzione. Siamo una squadra giovane ma consapevole e che non si fa condizionare da polemiche e critiche. Le aspettative salgono ma è merito nostro. Ora dobbiamo reggere queste pressioni che è un privilegio avere"