Milan, Pioli: "Legato a Gigio e Calha. Hanno fatto le loro scelte, continuiamo sulla nostra strada"

Il Milan riparte senza Donnarumma e Calhanoglu. Dei due grandi addii parla Stefano Pioli in conferenza stampa: “Gigio e Calha hanno dato tutto fino all’ultimo giorno, penso che abbiamo una squadra valida e che poi quello che ci manca lo sappiamo, anche se il mercato è lungo: abbiamo bisogno di giocatori di qualità. Rimpianti per il grande Europeo di Donnarumma? No, rimango molto legato e li ringrazio per quello che hanno dato alla squadra. Ora inizia una nuova stagione, loro hanno fatto le loro scelte e noi abbiamo una strada da continuare. Vogliamo insistere su questo percorso con grande unione e voglia di migliorare”.

