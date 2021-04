Milan, Pioli: "Non abbiamo il fiato corto, dovevamo chiuderla. E' mancata qualità"

vedi letture

Una sconfitta subita in rimonta dal Milan a San Siro contro il Sassuolo, queste la parole ai microfoni di Sky Sport del tecnico rossonero Stefano Pioli. "Nel calcio ha ragione chi fa un gol di più, noi abbiamo avuto tante situazioni per farle diventare azioni da gol ma non ci siamo riusciti. Se le partite non le chiudi poi rischi, non siamo riusciti a portare a casa il risultato positivo. Non abbiamo il fiato corto, è chiaro che non posso essere contento delle assenze importanti ma la squadra oggi ha corso bene e tanto. Sul primo gol siamo stati veramente sfortunati e dopo poi purtroppo non siamo riusciti a riprendere la partita, c'è mancata un po' di qualità che può fare la differenza in questa partita".

Sconfitta che complica l'arrivo tra i primi quattro?

"Bisogna voltare pagina da subito, una sconfitta ti da delusione che deve essere trasformata in energia positiva in vista del prossimo scontro diretto. Ripartiamo da una buonissima prestazione ma dobbiamo analizzare alcune situazioni che non ci vedono così lucidi".

Quanto si sente orgoglioso da essere rappresentato da un uomo come Maldini?

"Sull'integrità morale di Paolo non credo che nessuno possa avere dubbi, ha tanti valori e si è espresso per quello che sente".

Può aver influito il terremoto Superlega in questa gara contro il Sassuolo che è stato il manifesto contro questa Superlega?

"Non ha influito, non ci siamo fatti distrarre da niente perché siamo vocalizzati sul nostro lavoro e sul nostro obiettivo. Non abbiamo perso energie su altre cose, ripeto è una cosa che non abbiamo organizzato noi. Amo la libertà di parola e di pensiero e certe volte alcune cose è meglio non dirle e pensarle soltanto".

C'è il rischio di rovinare questa bella stagione?

"Non abbiamo paura, è un privilegio avere delle pressioni. Siamo in lotta per la Champions, se non ci riusciremo non usciremo pienamente soddisfatti da questa stagione".

Come sta Ibrahimovic?

"Ha avuto un affaticamento al polpaccio, speriamo che possa recuperare e non è così sicuro come per Bennacer ed Hernandez".