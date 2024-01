Milan, Pioli: "Non pensiamo ai rimpianti: giocando così, possiamo fare ancora tanti punti"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match casalingo contro la Roma.

Quanti rimpianti ci sono guardando i risultati delle ultime 8 partite?

"Non è il momento di guardarci indietro, c'è ancora tanta strada da fare e possiamo ancora dimostrare il nostro valore. Il mese in cui abbiamo affrontato Juve, Lecce Udinese e Napoli ci ha penalizzato, è vero. La striscia positiva in campionato sta continuando, pensiamo alla prossima partita e ci sono ancora tanti punti a disposizione. Giocando così, possiamo fare ancora tanti punti".

Leao sembra un po' incompiuto?

"Da Rafa ci si aspetta sempre giocate vincenti, ha un potenziale incredibile. Sta migliorando, ma è lecito aspettarsi di più perché può farlo".

Cosa dici su Adli e sui cambi in base agli avversari?

"Sono contento per lui, è una sfida che sta vincendo. Le ultime partite sono state le migliori sue, giocando con continuità nelle due fasi. Può interpretare il ruolo con personalità. Non sempre cambio in base all'avversario, ma quasi sempre tengo in considerazione in primis le caratteristiche dei miei giocatori. Con l'Atalanta non credo che la partita sia andata male con il cambio di modulo, abbiamo fatto bene e gli episodi ci hanno penalizzato. Cerco di avere gli equilibri necessari per sfruttare al meglio le caratteristiche dei miei giocatori, tenendo anche presente quelle degli avversari".

Delle volte hai percepito che non ci fosse rispetto per te?

"Onestamente no, non pretendo gratitudine per quanto fatto in questi anni. Rispetto sì, ma chi vuole usarlo lo usa e chi non lo usa pazienza. Penso solo a far rendere meglio i miei giocatori".