Milan, Pioli: "Origi è forte e pronto per fare una grande partita. La squadra sta bene"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro lo Spezia: "Il ricordo del gol annullato a Messias? Si parla della passata stagione, non ci ho pensato minimamente. Vogliamo cercare di ripartire dopo l'ultima sconfitta. La squadra sta bene, le scelte che ho fatto sono dettate dalle condizioni dei miei giocatori".

Cosa ti aspetti da Origi?

"Fisicamente e mentalmente sta bene, è un giocatore forte. Quando schiero i giocatori in campo, mi aspetto sempre tanto da loro: Origi è pronto per fare una grande partita".

Vi aspettate di fare nove punti nelle prossime tre giornate?

"Non possiamo commettere l'errore di guardare troppo avanti. La partita più difficile è quella di stasera: dobbiamo dimostrare di poter far bene sia in Serie A che in Champions League, sarà importante approcciare la sfida nel modo corretto".