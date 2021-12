Milan, Pioli su Kessie trequartista: "Scelta tattica, sa come farsi sentire dentro l'area"

A DAZN, Stefano Pioli ha parlato anche della scelta di Franck Kessie come trequartista. "E' stata una scelta tattica perché volevo un giocatore più fisico e ci mancava presenza in area. Lui ci sa andare, non è un caso avesse segnato con Salernitana e Napoli, ha i tempi d'inserimento per avere la squadra più compatta e solida in fase difensiva ma anche per questo. Quando i giocatori sono intelligenti trovano sempre il modo per farsi sentire".

Continuerebbe su questa soluzione?

"La Coppa d'Africa ci toglierà tre giocatori importanti, è un peccato, ma ho altri giocatori forti con altre caratteristiche. Ne recupereremo altri, troveremo altre soluzioni, l'importante sono concetti, organizzazione ed equilibrio per sfruttare al meglio le qualità dei ragazzi".