Milan, Pioli su Tomori: "Ha molta voglia. Si è presentato bene sotto tutti i punti di vista"

Tra i tanti temi affrontati da Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna, il tecnico del Milan ha risposto a una domanda anche sull'ultimo arrivato in casa rossonera, ovvero il difensore Tomori che ha già esordito in Coppa Italia contro l'Inter: "L'ho visto bene, ha giocato dopo due allenamenti, ha molta voglia di imparare, si è presentato bene sia dal punto di vista mentale che tecnico".