Milan, Pioli sui rinnovi: "Sono a conoscenza delle trattative, ma qui tutti pensiamo al campo"

vedi letture

Parlando in conferenza stampa dei rinnovi di contratto che coinvolgono specialmente Gigio Donnarumma, ma non solo, il tecnico del Milan Stefano Pioli parla così: "Vedo i miei giocatori molto sereni e concentrati, sono a conoscenza delle trattative in corso e serve sempre aspettare l'esito finale, ma vi posso assicurare che qui tutti stiamo pensando all'obiettivo finale, cioè riportare il Milan in Champions League. Stiamo combattendo per diventare dei vincenti, non lo siamo ancora".