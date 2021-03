Milan, Pioli suon la carica in Europa League: "Col Manchester United possiamo fare bene"

Una settimana così intensa dà slancio? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto anche a questa domanda: "Deve dare ancora più sicurezza, quando giochiamo da squadra intensa possiamo fare bene e con lo United ci siamo preparati. Si parte sempre dall'essere squadra in entrambe le fasi di gioco, sia in fase di possesso che non. Difendiamo bene quando difendiamo tutti attivi".

