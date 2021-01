Milan, Pioli: "Testa alle prossime gare: dobbiamo dimostrare di essere un gruppo forte"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Stefano Pioli ha commentato così la prestazione contro l'Atalanta: "Tutte le partite passano attraverso episodi. Dispiace aver preso i primi due gol in quel modo, con un po' di attenzione si potevano evitare. All'inizio la partita era equilibrata poi loro sono usciti meglio. Dovevamo prestare più attenzione e cercare di fare quello che sappiamo".

Sull'intensità fino a fine partita.

"Non era facile smettere di lottare perché in certi attimi la partita era intensa. Gli spazi erano molti ma sullo spirito della squadra non ci sono dubbi. Può succedere di non avere la miglior prestazione ma quando affronti le grandi squadre bisogna essere al massimo se no si perde".

Sulla compattezza del primo tempo.

"Abbiamo concesso meno nel primo tempo perché nel secondo, provando a cercare il gol, abbiamo concesso più spazi. Dovevamo cercare di essere più pericolosi. Abbiamo sbagliato tanto sulla trequarti con gli ultimi passaggi."

Sui prossimi impegni.

"La squadra è matura. Dobbiamo valutare e analizzare questa partita. Stasera non siamo riusciti a replicare le prestazioni solite ma pensiamo già alla prossima gara, una sfida importante in una competizione che non sottovalutiamo. Quello che abbiamo fatto è ottimo ma bisogna pensare alle prossime sfide. Dobbiamo dimostrare di essere un gruppo forte".

Su Mandzukic.

"Mandzukic ha mostrato grande intensità, non ci sono dubbi sulle sue qualità tecniche e caratteriali. Questi minuti gli serviranno per prendere confidenza e fiducia in campo".