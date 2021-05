Milan, Pioli: "Théo Hernandez può diventare il miglior terzino al mondo. Non si accontenti"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky commenta il netto successo 0-7 sul campo del Torino. Sulla prestazione di Théo Hernandez, autore di una doppietta. Il francese ha dichiarato di voler diventare il terzino sinistro più forte al mondo: "Le ultime due sue partite se gioca con questa attenzione... È fortissimo, perché può far bene tutte e due le fasi. Il terzino deve anche lavorare in fase fisica e con le sue capacità fisiche basta star dentro la partita con determinazione e attenzione lo può diventare sicuramente. Deve far di tutto per non accontentarsi".