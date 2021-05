Milan, Pioli vuole tre centrali per la Champions. Romagnoli può rinnovare

Dopo la trattativa fallita per il rinnovo di Gigio Donnarumma, il Milan dovrà presto trattare nuovamente con Mino Raiola, questa volta per Alessio Romagnoli. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2022 e senza un accordo per il prolungamento, il giocatore inizierebbe la prossima stagione al Milan da potenziale svincolato. Una condizione che il club ha vissuto con Donnarumma e che vuole evitare si riproponga. Romagnoli, uno dei milanisti di più lungo corso, vorrebbe restare al Milan per fare il suo debutto in Champions in rossonero. Si studia una formula per prolungare l'intesa: nella busta paga di Romagnoli sono finiti la scorsa stagione tre milioni e mezzo di euro, e per l’ultimo anno previsto dell’attuale accordo il compenso è anche più alto. Ostacolo che può essere superato proponendo al difensore un legame più duraturo. Per la Champions Pioli vuole tre centrali di prima fascia e Romagnoli sarebbe felice di accontentarlo.