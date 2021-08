Milan, Pobega può essere il rinforzo a sorpresa. Si raffredda l'ipotesi Bakayoko

In casa Milan cresce la consapevolezza di avere in casa un possibile rinforzo importante per il centrocampo, che corrisponde al nome di Tommaso Pobega. Il ragazzo che giocava nelle giovanili, dopo essersi fatto le ossa fra Ternana, Pordenone e Spezia, sta convincendo Pioli a puntare su di lui, al punto che la pista che porta a Bakayoko potrebbe definitivamente raffreddarsi. Al momento, quella tra lui e Pobega è una corsa a due: uno esclude l’altro, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.