Milan, Pobega sempre più vicino all'Atalanta. Ma i rossoneri vogliono la recompra

Tommaso Pobega, dopo l'ottima stagione allo Spezia, è tornato al Milan, club proprietario del suo cartellino, ma presto potrebbe lasciare Milanello. Come riporta l'Eco di Bergamo, il centrocampista sarebbe sempre più vicino all'Atalanta, per una cifra di circa 12 milioni, ma con una condizione: la clausola di recompra a favore dei rossoneri. Club al lavoro per limare gli ultimi dettagli, ma la trattativa è ben indirizzata.