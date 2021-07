Milan, possibile accelerata per Kaio Jorge: i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza

Il giovane per l'attacco del Milan potrebbe essere Kaio Jorge, diciannovenne del Santos seguito anche da Juventus e Napoli. L'interessamento del club rossonero non è certo una novità, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società di via Aldo Rossi potrebbe concretizzare questa operazione subito, per battere la concorrenza europea: non più un affare per il mercato di gennaio, quando il giocatore sarà svincolato, ma da provare a concludere già in questa sessione estiva. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro.