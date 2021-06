Milan, presto nuovi contatti col Real per Brahim Diaz ma prima si attende il successore di Zidane

vedi letture

Milan molto attivo sul mercato. Dopo la qualificazione in Champions League la formazione rossonera è al lavoro per rinforzare la rosa e riscattare i giocatori che erano in prestito. E’ il caso di Brahim Diaz che potrebbe ritornare alla corte di Stefano Pioli. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i contatti con il Real Madrid potrebbero ripartire una volta che verrà nominato il successore in panchina di Zinedine Zidane.