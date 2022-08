Milan, priorità al mediano

La ricerca del Milan procede in questo rettilineo finale del mese di agosto, tenendo come prioritaria la ricerca di un centrocampista in grado di abbinare qualità e quantità alla manovra di Stefano Pioli. Tra gli indiziati resta valido il profilo del promettente Raphael Onyedika del Midtjylland così come stuzzica anche l’obiettivo di vecchia data Sander Berge dello Sheffield. Il norvegese ha sfiorato l’Italia in più di una circostanza ma ha solo 25 anni, ed il Milan al giusto prezzo lo terrebbe certamente in considerazione.