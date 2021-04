Milan, problema di ritmo e approccio mentale alla gara. E non è la prima volta

vedi letture

Il Milan non è andato oltre al pareggio contro la Sampdoria. Rossoneri che hanno accusato il pressing dei blucerchiati soprattutto nel primo tempo, ma l’errore da matita rossa che ha consegnato alla squadra di Ranieri il colpo dell’1-0, è arrivato nella ripresa con lo svarione di Hernandez. E nonostante l’espulsione di Silva, il Milan con l’uomo in più per mezz’ora non ha tirato in porta, e solo nel finale ha trovato il pareggio con Hauge. Un pareggio che serve a salvare la faccia e a raggiungere quota 60 punti, ma che non lascia nessuno soddisfatto a Casa Milan.

Lo stesso Pioli ha ammesso che il suo gruppo ha sbagliato l’approccio mentale alla partita, un problema che si sta verificando troppo spesso. Era successo già con Inter, Spezia, Atalanta e Napoli, insomma un fenomeno che ha notevolmente condizionato il cammino della squadra in questa seconda parte di campionato. Poco ritmo, pochissime occasioni da rete, e un andamento che fa preoccupare tutti in vista del finale di campionato. Il Milan dovrà necessariamente guardarsi alle spalle, altro che corsa scudetto: “Abbiamo fatto troppo poco, abbiamo giocato con poco ritmo e il nostro approccio non è stato quello giusto. È stata una partita complicata per noi”, ha commentato nel finale di gara l’allenatore milanista. C’era meno ritmo, abbiamo favorito la loro difesa che era ben piazzata. Faccio fatica ad essere contento, la prestazione doveva essere diversa, c’erano tutte le situazioni giuste per giocare con più intensità e qualità. Questo ci deve rendere delusi e amareggiati, ora dobbiamo dimostrare di poter ripartire subito bene”.