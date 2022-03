Milan, proseguono in contatti con Kalulu per il rinnovo: la firma potrebbe arrivare a breve

Pierre Kalulu, uno dei protagonisti del Milan in questo periodo, potrebbe essere blindato dai rossoneri per le prossime stagioni. La società sta lavorando con il suo entourage per allungargli il contratto con adeguamento economico e il difensore è vicino a rinnovare. Il dialogo tra le parti prosegue bene. La società di via Aldo Rossi è soddisfatta della crescita del francese e vorrebbe premiarlo con un adeguamento del contratto. A riportarlo è Milannews.it.